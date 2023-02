Warum ist es so schwer, über unsere Lust zu sprechen? Was bereitet uns eigentlich wirklich Lust? Und wie sehr wird sie von unseren Hormonen gesteuert? Der Journalist und Podcaster Malcolm Ohanwe kennt scheinbar keine Scham und redet ohne Hemmungen über seine Sexualität. Außerdem verrät der Sexualtherapeut Michael Sztenc Yared, wie man in die Lust findet. Hauptakteurin: eine Brombeere. Annabell besucht die Sexological Bodyworkerin Aske Hoffmann und lernt, wie lustvoll es sein kann, die eigenen Bedürfnisse auszusprechen und erfüllt zu bekommen. Und ist das alles wirklich von Hormonen gesteuert? Hirnforscherin und Autorin Dr. Franca Parianen klärt auf.

