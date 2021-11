Sex neu erleben: Was kann Tantra? (4/6)

Wie kann ich persönlich Tantra nutzen, um mein eigenes Sexleben zu bereichern? Woher kommt Tantra und was steckt dahinter? Und was passiert eigentlich bei einer Tantramassage? Offen über Sex reden - Annabell Neuhof und Yared Dibaba wollen es lernen. Die beiden nehmen den Zuschauer mit auf eine sexuelle Entdeckungsreise. Yared wagt sich an einen Tantra-Workshop für Einsteiger bei der Sexological Bodyworkerin Kathrin Ismaier und erfährt vom Tibetologen Jan-Ulrich Sobisch, wie sich Tantra überhaupt entwickelt hat. Annabell spricht mit der Sexualtherapeutin Dr. Melanie Büttner über die Gefahren von Tantra und erlebt eine Tantramassage bei Iva Samina.

