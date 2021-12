Was macht Solosex so gesund? (0/6)

In der Pilotfolge von "Ohjaaa! - Sex lieben" dreht sich alles um das Thema Solosex. Doch warum ist die erotische Selbstliebe eigentlich so schambehaftet? Denn Masturbation, das weiß Sexualtherapeut Michael Sztenc, ist unheimlich wichtig und gesund für uns. Auch Urologe Dr. Oliver Gralla sagt ganz klar: "Solosex ist Krebsvorsorge!" Also: Masturbation ist super - für Körper und Geist. Warum das so ist, darüber sprechen die Moderator*innen Annabell Neuhof und Yared Dibaba mit Melanie Büttner aus dem Zeit Online Podcast "Ist das normal?" und Autorin Katja Lewina. Völlig frei - und mit zeitgemäßem Selbstbewusstsein.

