Wie wichtig ist ein Orgasmus? (1/6)

In der ersten Folge dreht sich alles um den Orgasmus. Wie wichtig ist er in der Sexualität? Wie fühlt er sich an? Warum ist er so schön? Und welche Orgasmusformen gibt es? Zusammen mit den Moderator:innen Annabell Neuhof und Yared Dibaba lernen wir, unverkrampft über Sex zu sprechen. Die beiden nehmen uns mit auf eine Entdeckungsreise, bei der sie selbst intensive Erfahrungen machen und neugierig nach Antworten suchen. Denn zwischen Porno und Aufklärungsfilm braucht es endlich Platz für mehr. Sex wird besser, je mehr wir darüber sprechen und lernen.

Bild: WDR