Folge 1: Die Vision (S01/E01)

Der Nürnberger Curt Prank plant, eine "Bierburg" für 6.000 Gäste zu errichten - 20 Mal so groß wie die üblichen Bierbuden auf dem Oktoberfest. Und das als Auswärtiger! Ein Affront gegen die Münchner Brauergilde. Doch einer weigert sich strikt, seinen Budenplatz an Prank zu verkaufen: Ignatz Hoflinger, Inhaber der kleinen traditionsbewussten Deibel Brauerei und Vater der beiden Jungen Ludwig und Roman. Als Letzterer auf einem Münchener Fest Pranks Tochter Clara in die Arme läuft und mit dieser intim wird, scheint das Unheil unaufhaltsam seinen Lauf zu nehmen.

