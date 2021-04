Hard Brexit - Der Coup der reichen Elite

Am 1. Januar 2021 ist Großbritannien den letzten, endgültigen Schritt seines Brexit-Prozesses gegangen und hat die Zollunion und den Binnenmarkt der EU verlassen. Auch wenn das komplette Chaos eines Austritts ohne Anschlussabkommen in letzter Minute verhindert wurde, so handelt es sich doch um einen harten Bruch zwischen Großbritannien und der EU. Die Dokumentation folgt der Frage, wer die Akteure sind und zeigt mit welchen Mitteln sie dieses Ziel verfolgt haben.

Bild: WDR