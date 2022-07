Portrait über den in Baden-Württemberg aufgewachsenen Filmproduzenten, Regisseur und Drehbuchautor Roland Emmerich, der bekannt ist für Katastrophenfilme wie "Independence Day", "Godzilla", "The Day After Tomorrow" und "2012". Emmerich studierte Regie an der "Hochschule für Fernsehen und Film München".

