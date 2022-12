Ein Weihnachtskonzert der besonderen Art. Sarah Connor, Deutschlands erfolgreichste Sängerin, nimmt uns bei diesem Konzert mit auf eine Gefühlsreise, auf die wir in der Weihnachtszeit jedes Jahr aufs Neue gehen. Es wird entertaining und festlich, aber auch tiefgründig, zuckersüß statt bierernst, popmodern statt traditionell, ungezwungen und locker, aber immer mit dem Glitzern in den Augen und der Faszination von Weihnachten im Herzen - eben eine "Not So Silent Night".

