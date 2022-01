Schlagerboom 2021 - Alles funkelt! Alles glitzert!

Auf diese Nachricht mussten die Schlagerfans in ganz Europa lange warten! Zwei Jahre nach dem letzten "Schlagerbooom" ist es endlich wieder soweit: Mit ganz viel Feuerwerk startet der "Schlagerbooom 2021". Dann kann der Schlager endlich wieder so richtig gefeiert werden. Die legendäre Dortmunder Westfalenhalle verwandelt sich in ein riesiges Lichtermeer - unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!". Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres mit vielen großen Stars, u. a. Hape Kerkeling, Bonnie Tyler, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale und Otto Waalkes.

