Ausstrahlung auch im englischen Originalton. ONE zeigt als Free-TV-Premiere die zweite Staffel. Eine junge Frau erleidet bei einem Brand in einer Studentenwohnung schwere Verbrennungen und liegt im Koma. Als die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer unter Drogen gesetzt und das Feuer absichtlich gelegt wurde, hilft Professor T der Polizei in einem Wettlauf gegen die Zeit, die Täter zu finden, bevor sie wieder zuschlagen. Der brillante, aber eigenwillige Professor Jasper Tempest ist zurück. Scharfsinniger, aber auch besorgter als je zuvor. In dieser Staffel mit sechs Folgen verbringt der Professor noch mehr Zeit mit der Polizei von Greater Cambridge und hilft ihr mit seinen einzigartigen Einsichten und forensischen Analysen bei der Aufklärung einer Reihe komplizierter Verbrechen.

