Quarks extra: Wie Regen lebensgefährlich wird

Seit einer Woche räumt NRW Trümmer auf. Tief Bernd hat ganze Orte plattgewalzt. Viele Menschen sind noch in Gefahr oder vermisst. Doch wie kann Wetter so gefährlich werden? Lässt sich irgendwas tun, um beim nächsten Mal besser geschützt zu sein? Starkregen kann jeden Ort in Deutschland treffen - mit steigender Gefahr. Deshalb bündelt Quarks das wichtigste Wissen für Unwetter-Situationen.

Bild: WDR