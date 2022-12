Heute begrüßt Riccardo Simonetti Autorin Tara-Louise Wittwer und Sänger Lie Ning im Salon Simonetti. Beide setzen sich in der Öffentlichkeit gegen Diskriminierung und für mehr Sichtbarkeit ein. Ein Schritt der Mut erfordert, aber auch zu Anfeindungen führt und von Hasskommentaren in der digitalen Welt begleitet wird. Doch mutig bedeutet nicht gleich furchtlos. So berichten sie ehrlich, welche Ängste sie begleiten und wie sie sich diesen entgegenstellen. Denn es lohnt sich auf jeden Fall, sich selbst zu überwinden. Davon kann auch Riccardo ein Lied singen: Zusammen mit Eko Fresh hat er einen Auftritt vor sich, der ihm viel abverlangt. Wird er sich trauen?

