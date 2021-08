Alles hat mal klein angefangen, auch der erste Caravan- Salon 1962. Rund 35.000 Besucher kamen damals in der Essener Gruga-Halle. Doch das Interesse der urlaubsreifen Deutschen wuchs rasant in Zeiten des wachsenden Wohlstands. Also berichtete seit 1965 auch das Fernsehen regelmäßig über Trends und Preise.

Bild: WDR