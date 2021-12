Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich: Lüttich - wallonische Stadt an der Maas

Spitzenkoch Björn Freitag macht sich auf ins Nachbarland Belgien. Für sein kulinarisches Reisemagazin "grenzenlos köstlich" geht es in die Stadt und Provinz Lüttich (französisch Liège) an der Maas in der Region Wallonien. Zwischen köstlichsten Waffeln, Schokolade, Bier und Pommes frites sucht Björn seinen Weg zu Genuss-Menschen und -Orten, die das kulinarische Leben dieser warmherzigen und temperamentvollen Stadt und Provinz ausmachen.

