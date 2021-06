Brotbackautomat oder Backofen? Gesundes Brot für die ganze Familie!

Hilfe Haushalt - Yvonne und Daniel im Einsatz! Ab sofort nehmen die beiden Ihre kleinen Probleme des Haushalts in Angriff. Die geballte Kompetenz in Sachen Haushalt und Finanzen: Yvonne Willicks und Daniel Aßmann! Moderator Daniel Aßmann recherchiert knallharte Fakten und lässt mit Sicherheit nicht locker, wenn es mal irgendwo klemmt. Haushaltsexpertin Yvonne Willicks hat auf alle Zuschauerfragen eine Antwort und die ein oder anderen Geheimtipps im Gepäck. Zusammen klären Yvonne und Daniel ein für alle Mal, was wirklich hilft.

Bild: WDR/Solis TV