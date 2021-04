Wer Geld anlegen will, hat es im Moment nicht leicht. Ein Zauberwort ist seit einiger Zeit in aller Munde: ETFs. Diese besondere Art von Aktienfonds verheißt ordentliche Renditen ohne zu großes Risiko. Aber ist das immer so? Und wo lauern Kostenfallen? Wir zeigen, was ETFs sind , für wen sie geeignet sind und warum sie derzeit so beliebt sind.

Bild: picture alliance / dpa-tmn