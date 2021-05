So unfreundlich Fahrradfahren auch ist, an einigen Orten schadet der aktuelle Fahrradboom auch Wald und Tieren. Etwa wenn Mountainbiker in Naturschutzgebieten einfach abseits der Wege durchs Gelände brettern. Reporter Daniel Aßmann hat sich schlau gemacht, welche Folgen das hat.

Bild: WDR