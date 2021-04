Servicezeit-Gartenreporterin Anja Koenzen besucht in Bochum Pflanzenliebhaber Passi, der sich einen richtigen kleinen Dschungel in seiner Wohnung angelegt hat. Wie schafft er es, die zum Teil empfindlichen exotischen Pflanzen so zu pflegen, dass sie sich so prächtig entwickeln?

Bild: mauritius images