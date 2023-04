Shia Su ist Nachhaltigkeitsexpertin und immer wieder begeistert, was es bringt, an den Stellschrauben der eigenen Gewohnheiten zu arbeiten. Diesmal geht es ums leckere und gleichzeitig umweltschonende Frühstücken: Köstliche, pflanzliche Alternativen schaffen enorme Verbesserungen der Klimabilanz am heimischen Frühstückstisch. Wie das im großen Stil gelingt, lässt sich Shia von Jan Lüth in Bonn zeigen. Er versorgt täglich bis zu 500 Besucher mit nachhaltigem Frühstück und Speisen. Shia nimmt außerdem Milchalternativen für den Kaffee sowie Frühstücksbrötchen genauer unter die Lupe und besucht eine "Käse"-Manufaktur in Göttingen.

