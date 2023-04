Regelmäßiges Haarewaschen gehört einfach zur Pflege dazu, über 40% der Menschen in Deutschland machen das mehrmals pro Woche. Neben Wasser und Shampoo fallen über 830 Millionen Plastikverpackungen jährlich an Müll an. Doch es gibt Alternativen, die nicht nur gut für die Umwelt sind. Shia Su blickt in Köln bei Mohamad Khiro, einem syrischen Seifenmeister, hinter die Kulissen des jahrhundertealten, traditionellen Seifenhandwerks und checkt die Inhaltsstoffe, und auch die Wirkung der Seife auf Haar und Kopfhaut. Sie begleitet außerdem eine Studentin, die sich zum ersten Mal die Haare mit Pflanzenhaarfarbe färben lasst.

