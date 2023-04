Die Buchautorin Shia Su teilt seit Jahren Tipps für einen klimaschonenden Alltag auf ihrem Blog, im Radio und auch per Podcast. Doch wie kann regional und umweltschonend ein Fahrrad gebaut werden? Welche Art Rad ist geeignet? Antworten gibt es in einer Fahrradmanufaktur in Münster. Eine Duisburger Familie macht den Fahrrad-Alltagstauglichkeits-Test: Eine Woche werden alle Einkäufe, Termine mit den Kindern, Ausflüge etc. mit einem E-Lastenrad erledigt. Siegt am Ende das Fahrrad über ein mögliches Zweitauto? Shia schaut auch in einer gemeinnützigen Fahrradwerkstatt vorbei, und bestaunt Fahrradschlauch-Upcycling in Herdecke.

