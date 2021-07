Psychoterror im Training - Auch deutsche Turnerinnen wehren sich

Erniedrigungen, Bodyshaming, Psychoterror im Turnen - die #gymnastAlliance-Debatte ist in Deutschland angekommen. Trainerin Gabriele Frehse wird beschuldigt und bestreitet alle Vorwürfe. Welche Rolle spielen die Trainer:innen in einem System, in dem nur Medaillen zählen?

Bild: imago images/Schreyer