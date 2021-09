Wer auf dem Etikett eines T-Shirts den Aufdruck "Made in Europe" sieht, mag denken, dass es sich um ein ökologisch unbedenkliches Produkt handelt, unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Aber ist das wirklich so? Schüler zweier Schulen in Baden-Württemberg fragen nach.

Bild: SWR