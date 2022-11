In ihrem Soloprogramm begeistert die Kabarettistin Frieda Braun ihr Publikum mit banalen Alltagssituationen, die sie mit ihrem schrägen Humor aberwitzig in Szene setzt. Ihre Geschichten aus dem Sauerland kommen harmlos daher, entpuppen sich dann aber oft als unterschwellige Kritik an veralteten Rollenmustern und gesellschaftlichen Normen, die scheinbar längst überholt sind. Wie immer bilden der Dschungel menschlicher Gefühle und zwischenmenschlicher Beziehungen das wild wuchernde Terrain, auf dem ihre Geschichten ins Kraut schießen.

