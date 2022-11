Maxi Gstettenbauer begeistert im Duisburger Theater am Marientor mit seinem aktuellen Soloprogramm. Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer, den es bereits im Alter von 18 Jahren von Niederbayern nach Köln zog, ist nicht nur Comedian oder Kabarettist, sondern auch ein Zocker: Wenn er einen Spielabschnitt geschafft hat, will er direkt weiter zum nächsten Level. Jetzt mit Mitte Dreißig und erstem Bauchansatz, stellt sich ihm also die Frage: Wie geht es für seine Generation weiter – auf der Bühne und andernorts, in Zeiten von Flut, Hitze, Sturm und Krieg?

