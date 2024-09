Es sind ganz besondere Videos auf YouTube, die ab Mai 2021 für Aufsehen in der Türkei sorgen: Sedat Peker, ein landesweit bekannter Krimineller, meldet sich aus seinem Exil in Dubai. Jahrelang ein erklärter Gefolgsmann von Präsident Erdogan, bringt Peker brisante Anschuldigungen in Richtung der türkischen Politik vor. (Originalversion in türkischer Sprache)

