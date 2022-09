Humor und Ernst: Kurt Krömer im Gespräch mit Torsten Sträter | Video der Sendung vom 30.09.2022 00:00 Uhr (30.9.2022)

Das beeindruckend offene Gespräch über Depressionen zwischen Torsten Sträter und Kurt Krömer geht weiter. Nun sprechen die beiden über all das, was nach "Chez Krömer" folgte: Welche Reaktionen auf sie einprasselten und wie ihre aktuelle Gemütslage ist. Außerdem wird die Frage beantwortet, warum das richtige Timing bei der Einnahme von potenzfördernden Mitteln so wichtig ist.

