Schlagerstar Marianne Rosenberg zu Gast bei Sträter

Sträter erzählt vom verhassten Winterreifenkauf, von Wattejacken-Leuten in Parks und vom Eisbaden, „das vermutlich sehr gesund ist, wenn man nicht sofort stirbt“. In der Rubrik „Akte Wichs“ lädt Sträter dazu ein, mit ihm im „Katzenklo der Phrasen zu popeln.“ Diesmal geht es u.a. um die Bedeutung der Redewendung „Nicht von schlechten Eltern“. Auf Burg Satzvey lernt er in Ritterrüstung den Zweikampf mit der Lanze und wie man sein Schlachtross einparkt.

