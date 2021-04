Sträter (07/11)

Gäste: Moderatorin Bettina Böttinger und der Schauspieler und ehemalige Mr. Universum, Ralf Moeller. Torsten Sträter öffnet die Türen des gemütlichen New Yorker Harbour Clubs in Köln und lädt ein zu "einem Abend unter Freunden". Er freut sich darauf, auch in dieser Ausgabe Dinge und Gegebenheiten vorzuführen, die ihm am Herzen liegen, und "jedweden Unfug machen zu dürfen". Er präsentiert einen neuen Film aus der Reihe "Sträter sucht heim" und regt sich über doofe Redewendungen auf. Der Rest der Sendung besteht laut Sträter aus "Schwurbel-Gesummse, Geschichten und Zeug".

Bild: WDR