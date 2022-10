Tino Bomelino, Bärbel Schäfer und Till Reiners zu Gast bei Sträter | Video der Sendung vom 10.10.2022 22:15 Uhr (10.10.2022) mit Untertitel

Tino Bomelino überrascht Torsten Sträter mit neuen Ideen. Weitere Gäste in der Show sind die Buchautorin, TV- und Hörfunk-Moderatorin Bärbel Schäfer und Comedian und Deutscher Kleinkunstpreis-Gewinner Till Reiners. In der Rubrik "Spiel's noch einmal, Sam" stellt Torsten Sträter zwei Spiele aus seiner Kindheit vor. Eines, das er über Stunden spielte und das für immer einen Platz in seinem Herzen haben wird - und ein weiteres, das er unverlangt geschenkt bekam - nie gespielt hat, weil er es für "verstiegenen Mumpitz" hielt.

