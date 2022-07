Der WDR zeigt in 90 Minuten ein Best Of von "Sträters Männerhaushalt". Darin zu sehen sind die schönsten Gespräche, die Torsten Sträter in seiner Sendung bisher geführt hat. Mit dabei: Atze Schröder, Christoph Maria Herbst, Carolin Kebekus, Bernhard Hoecker, Dieter Nuhr und Jürgen von der Lippe.

