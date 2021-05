In der sechsten Folge "Annalena Hype-Bitch" wird in Tahnees Kopf Annalena Baerbock zur Rap-Göttin. Doch bevor die grüne Kanzlerkandidatin Robert Habeck Albträume verschafft, geht es der deutschen Schauspielelite und ihrer Aktion #allesdichtmachen an den Kragen. In Thanileo Mystery gehen Tahnee und Sidekick André Herrmann außerdem der Frage nach, wo eigentlich das Hirn von Nazis zu finden ist.

Bild: SWR