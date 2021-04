In der vierten Folge "BILD dir deine Heimat" geht es in Tahnees Kopf unter anderem um die TV-Pläne der BILD-Zeitung und das frisch gestartete Bundeswehrprojekt Heimatschutz. Mit Sidekick André Herrmann diskutiert sie außerdem die Frage, wer für einen Posten eigentlich noch ungeeigneter ist als Markus Söder oder Armin Laschet. Und anders als bei Markus Lanz, darf Melanie Brinkmann in Tahnee.7 aber mal so richtig zu Wort kommen.

Bild: SWR