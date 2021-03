In der ersten Folge von Tahnee.7 lässt sich Tahnee die Corona-Demos in Kassel, den TV-Tod von Dieter Bohlen und die aufkommende Urlaubsstimmung auf Malle durch den Kopf gehen. Und in der ARD darf eine Quizshow nicht fehlen: Das große Rechteraten - Frauenedition. Mit Tahnee und André Herrmann.

Bild: SWR