Die siebten Folge "How much is the Impftermin?" lässt Tahnees Kopf zu einem Konzertsaal werden. Während Falco zum Muttertag singt, shouted Scooter die Impfneider zusammen. Außerdem battlen sich Tahnee und Sidekick André Herrmann im Geschlechterkampf der Ungleichbehandlung beim "Manoply" und nach seinem Prozess wird Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder standesgemäß beim "Herzblatt" zerpflückt.

Bild: SWR