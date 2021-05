In der achten Folge "Nicht ohne mein Team!" disst Tahnee in ihrem Kopf "alte weiße Männer" und wird bei der Frage der Impfreihenfolge zum Pumuckl. Neben Jens Lehmann und Dennis Aogo bekommt auch Boris Palmer die rote Karte, außerdem gehen Tahnee und Sidekick André Herrmann der Frage nach, warum so viele Menschen in Deutschland nicht richtig Grillen können. Und da es die letzte Folge der Staffel ist darf eine musikalische Huldigung des Teams natürlich nicht fehlen. Denn was wäre Tahnee ohne ihr Team?

Bild: SWR