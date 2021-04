In der fünften Folge "Pinky and no Brain" wird Markus Söder in Tahnees Kopf zur Eisprinzessin und der Wegfall der Mietpreisbremse in Berlin führt zu Albträumen bei der Wohnungssuche. Mit Sidekick André Herrmann werden in der Löhle der Höwen den Pinky Gloves die Hodenhalter Bally Balls entgegengesetzt und letztendlich eskalieren Tahnees Gedanken zur Menstruationswette von Charlotte Roche bei Wetten Dass…

Bild: SWR