In der dritten Folge von Tahnee.7 lässt sich Tahnee den Blackfacing Skandal des Satirikers Helmut Schleich und die Ausbeutung der Spargel-Stecher in Deutschland durch den Kopf gehen. Außerdem zum allerersten Mal in der Sendung: Die allerletzte Instanz. Mit Tahnee und André Herrmann.

Bild: SWR