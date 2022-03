Schimanskis Waffe (1990)

Fernsehfilm Deutschland 1990 +++ In einem italienischen Restaurant in Duisburg wird Schimanski Zeuge eines bewaffneten Überfalls auf den Wirt Giovanni Salvatore. Er greift ein und erlebt ein Fiasko: Seine Freundin Renate wird von einem der Gangster in Schimanskis Schusslinie gestoßen und stirbt. In dem Bewusstsein, eine Unschuldige getötet zu haben, legt er seine Waffe nieder. Thanner klinkt sich in die Fahndung nach den beiden Tätern ein und bezahlt schwer dafür: Schimanski findet ihn bewusstlos, mit gefährlichen Verletzungen, nach einem Autounfall. +++ mit Götz George, Eberhard Feik und Remo Remotti | Regie: Hans Noever

