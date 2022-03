Unter Brüdern (1990)

Fernsehfilm Deutschland 1990 +++ Ein Verbrechen in Verbindung mit illegalem Kunsthandel führt, kurz nach Öffnung der Mauer, zu ersten kriminalistischem Ost-West-Kontakt. Die Spuren eines Mordes führen zu Hehlern, die Gemälde aus ehemaligem DDR-Staatsbesitz illegal in den Westen verkaufen. Die Ermittlungen erfordern die Zusammenarbeit von Schimanski und Thanner mit ihren Kollegen aus Ostberlin. Gemeinsam wollen sie dem Hauptverdächtigen das Handwerk legen. Da sie ihm aber nichts nachweisen können, greifen sie auf gewagte Methoden zurück: Die Duisburger Kommissare spielen Lockvögel in einer Szene, die alles andere als harmlos ist. +++ mit Götz George, Eberhard Feik | Regie: Helmut Krätzig

Mehr anzeigen