Spielverderber (1987)

Fernsehfilm Deutchland 1987 +++ Schimanski und Thanner haben den Mord an einer Prostituierten aufzuklären. Wurde die Frau von einem Freier aus dem Weg geräumt? Im Verlauf der Ermittlungen ergeben sich Hinweise darauf, das Opfer könnte einen Kunden, der in einer schwachen Stunde über seine illegale Waffengeschäfte geplaudert hatte, erpresst haben. Der Verdacht erhärtet sich, als ein Waffenhandels-Spezialist vom BKA Wiesbaden auftaucht. Thanner aber misstraut dem Neuankömmling - und tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass der BKA-Mann nur in Duisburg ist, um die Ermittlungen zu erschweren. +++ mit Götz George und Eberhard Feik | Regie: Pete Ariel

