Zahn um Zahn (1987)

Fernsehfilm Deutschland 1987 +++ Aufruhr in Duisburg: Eine Werkssiedlung, die vielen geliebtes Zuhause ist, soll verkauft und abgerissen werden. Der Großindustrielle Grassmann bedauert das Schicksal der Bewohner, aber auch er unterliegt dem Zwang der wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Einer der Betroffenen, Alf Krüger, bringt erst seine Familie, dann sich selbst um. Wo liegen die Motive für die Familientragödie? Verzweiflung über die Zwangsräumung? Und was hat der biedere Mann kurz vor seinem Tod in Marseille gesucht? +++ mit Götz George, Eberhard Feik und Renan Demirkan Rufus | Regie: Hajo Gies

Mehr anzeigen