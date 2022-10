Das Tatort-Geheimnis

25 Jahre Tatort-Köln, 20 Jahre Tatort-Münster, 10 Jahre Tatort-Dortmund: Zum Dreifach-Jubiläum in 2022 geben alle Hauptdarsteller:innen intime Einblicke in ihre Schauspielarbeit und verraten die Erfolgsgeheimnisse der gefeierten Krimireihe. Die Schauspieler:innen der Ermittlerteams blicken in dieser Doku unterhaltsam hinter die Kulissen. Natürlich mit ganz persönlichen Perspektiven! Dabei sind: Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt, Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Christine Urspruch, Jörg Hartmann, Anna Schudt, Stefanie Reinsperger, Rick Okon.

