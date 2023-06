Fernsehfilm Deutschland 2021 +++ Die 18-jährige Jessi hat ein Date – aber nicht in der Disco. Sie macht sich auf in den nahe gelegenen Wald. Kurze Zeit später ist sie tot. Zunächst traf sie ein Carbonpfeil in den Oberschenkel, dann ein Messerstich mitten ins Herz. Als ein Jogger die Leiche am nächsten Tag findet, weist sie unter anderem Bissspuren auf und hat einen Zweig im Mund. Das saarländische Ermittlerteam um die Hauptkommissare Leo Hölzer und Adam Schürk steht vor einem Rätsel, denn der Zweig im Mund weist auf einen alten Jägerbrauch hin. Handelt es sich um ein Ritualverbrechen? +++ Mit Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer | Regie: Christian Theede

