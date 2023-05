Fernsehfilm Deutschland 2018 +++ Bei einem Einbruch in seine Weimarer Villa wird der Milliardär Alonzo Sassen ermordet. Seine Frau Lollo erschießt den Täter - offenbar in Notwehr. Die Kommissar:innen Dorn und Lessing observieren Lollo, die danach im Bordell "Chez Chériechen" Arbeit sucht, das von Fritjof "Fritte" Schröder geführt wird. Dessen Bruder betreibt mit seiner Frau in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht. Die einzige Hoffnung: Er ist ein potentieller Standort für das geplante "Goethe-Geomuseum". Doch Sassen hatte angekündigt, der Stadt andernorts ein Grundstück für das Museum zu schenken. War das sein Todesurteil? +++ Mit Christian Ulmen und Nora Tschirner | Regie: Titus Selge

