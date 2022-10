Tatort: Des Teufels langer Atem (2022) | Video der Sendung vom 15.10.2022 20:15 Uhr (15.10.2022) mit Untertitel

Fernsehfilm Deutschland 2022 +++ Völliger Blackout: Kommissar Thiel kann sich nach dem Aufwachen in einem Hotelzimmer nicht erklären, wie er dort gelandet ist. Und was machen Prof. Boerne und der große Plüsch-Koala da an seiner Bettkante? Doch es kommt noch schlimmer: Ganz in der Nähe wurde eine Leiche im Wald gefunden. Es handelt sich um Thiels Ex-Chef aus seiner Zeit bei der Hamburger Mordkommission, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Oder doch? Prof. Boerne ist fasziniert von Thiels Amnesie und begleitet ihn bei der Spurensuche. +++ Mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers | Regie: Francis Meletzky

Mehr anzeigen