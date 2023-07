Fernsehfilm Deutschland 1999 +++ Ben Keller feiert bei der Kripo Köln seinen Einstieg bei "Mord und Totschlag" – am nächsten Morgen wird die Leiche seiner Freundin entdeckt. Die Tote, Monika Fenner, war ebenfalls bei der Kripo Köln und musste am Abend davor "Dealer jagen". Die Kommissare Ballauf und Schenk sind erschüttert, wie brutal die Kollegin umgebracht wurde. Unerklärlich bleibt, warum keiner der Anwohner:innen der Frau zu Hilfe kam. Monika Fenner hatte sich gewehrt und geschrien! Ben Keller beginnt darauf Ermittlungen auf eigene Faust und wird deswegen schnell wieder beurlaubt. +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Kaspar Heidelbach (Version in klarer Sprache)

