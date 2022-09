Gier und Angst (2021)

Fernsehfilm Deutschland 2021 +++ Hochgradig nervös taucht der Manager Josef Micklitza im Dortmunder Polizeipräsidium auf: Auf dem Hafengelände hat er einen Toten gefunden. Es handelt sich um seinen Vermögensberater Claus Lembach, ein Schwergewicht in einer hochsensiblen Branche. Die Nachricht vom Mord schreckt dessen Kundschaft auf: Bisher gab es satte Rendite - sind jetzt Millionen-Vermögen in Gefahr? Oder sind sie ausreichend abgesichert durch die Privatbank "Roden"? Wieso Josef Micklitza noch in der Mordnacht untertaucht, das kann auch sein Bruder Micki nicht sagen. +++ mit Jörg Hartmann und Anna Schudt | Regie: Martin Eigler

