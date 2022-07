Grenzfall (2015)

Fernsehfilm Österreich 2015 +++ Niederösterreich, in den späten 60ern: Während ein junger Mann nahe der damaligen Tschechoslowakei fischt, fallen Schüsse. Doch die Nachbar-Behörden stellen sich quer. Jahrzehnte später rollt sein Sohn Max, ein Journalist, die Geschichte wieder auf. Zur gleichen Zeit wird die Leiche eines 45-jährigen Tschechen namens Radok aus einem Fluss gefischt. Ein Zufall? Max weiht die Kommissarin in die Recherchen über seinen verschollenen Vater ein: Zur Zeit des Prager Frühlings lockte der tschechoslowakische Geheimdienst Republikflüchtlinge mit einer fiktiven Grenze in die Falle. +++ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser | Regie: Rupert Henning

