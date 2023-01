Fernsehfilm Deutschland 2018 +++ In einem heruntergekommenen Haus in Nürnberg werden zwei Leichen gefunden, beide grausam mit einer Betonstahlstange erschlagen. Es handelt sich um einen 58-jähriger Libyer und seine Schwester. Sie kamen vor 15 Jahren nach Deutschland, waren voll integriert. Ahmad, umschwärmter und hochbegabter Ziehsohn der Opfer, ist verschwunden. Kurz darauf stirbt ein Kollege aus dem Betrugsdezernat. Ein am Tatort gefundenes Indiz führt den Mord an den beiden Geschwistern und den toten Kollegen zusammen. Ein Fall, der Kommissarin Paula Ringelhahn an ihre Grenzen führt. +++ Mit Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs | Regie: Max Färberböck

